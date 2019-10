"Moi, monsieur le journaliste... Je ne veux pas quitter Charleroi !"

Il y a le père, la mère et les amis, les proches. Larmes aux yeux, face aux camarades de classe de leurs enfants. Camarades de classe qui scandent et chantent en ritournelle : "On veut Leila... On veut Leila!". Ils ont réalisé des cœurs en papier en classe. Ils ont écrit des petits mots de soutien sur des carrés de papier colorés, ils affichent ses petits mots sur d'autres grands cœurs en papier. Ils ne comprennent pas que l'on veuille leur enlever leurs amies de classe. "On", un courageux pronom indéfini et anonyme.

Rabie, et toute sa famille, sont donc invitées à découvrir l'opération de soutien orchestrée par les amis, les proches, et les enseignants. Une opération qui est lancée suite au terrible message envoyé par l'Office des Étrangers à l'adresse de son père et de sa mère : "La famille Selmani est priée de quitter immédiatement le territoire belge pour retourner illico dans leur Albanie natale..." . Je caricature la prose du texte, mais le contenu est bien celui-là.

Rabie Selmani a 12 ans, et ce matin, cette brillante élève est l'invitée spéciale de deux établissements scolaires de Charleroi: l'Athénée Royal Vauban et l'Ecole communale primaire Cobaux. Une invitée particulière, parce qu'elle fréquente ces écoles depuis les classes maternelles. Comme son frère Xhesjon, et sa petite soeur, Leila.

Un autre monde

Les petits coeurs de soutien... - © Luciano Arcangeli

Xhaledin Selmani, le père, est venu en Belgique il y a huit ans. Il a été opéré suite à une insuffisance hépatique, et sa vie a été sauvée par les médecins carolos qui l'ont opéré. Il est resté en Belgique avec sa compagne et sa jeune fille. A Charleroi. Il est aujourd'hui dépendant de soins, que seul notre système social peut lui prodiguer. Il vit avec une allocation du CPAS, soit un peu plus de mille euros par mois. Une allocation qu'il partage avec les siens, pour trouver un logement, de la nourriture, payer les fournitures scolaires et le reste... ou plutôt "partageait". Parce que depuis quelques semaines, et suite à l'avis d'expulsion, le CPAS n'attribue plus d'aide financière directe.

Xhaledin Selmani plante alors ses yeux dans les miens. Les larmes jaillissent des siens. Et il me dit, avec beaucoup d'humilité : "Si je retourne en Albanie, je meurs... Ils ne pourront pas me soigner. Ils n'ont pas les médicaments. Je suis condamné...". Sa femme explose en larmes à son tour. Le tout dans le brouhaha de la marmaille qui investit ce patio d'école devenu surréaliste.

Mais Rabi, la petite Rabi, 12 ans, attrape alors mon micro et me dit : "... Je vais parler ! Moi, monsieur le journaliste, ... Je ne veux pas quitter Charleroi ! Mes amis sont ici, je ne parle pas l'albanais, j'ai de très bons points à mon bulletin, j'aide ma maman et mon papa, et je veux rester ici. Je ne veux pas aller là-bas. Ma vie est ici. Mon frère et ma soeur sont nés ici. On veut tous, rester ici, à Charleroi."

Arrive alors Abin Assiri, un albanais qui accompagne ses compatriotes depuis les centres d'accueil, les centres de réfugiés, les centres fermés. Et lui aussi, avec une boule dans la gorge, me raconte son premier contact avec le réfugié Xhaledin Selmani, c'était il y a huit ans... "Ils l'ont sauvé, il lui ont sauvé la vie, les médecins d'ici... Et maintenant il le renvoie en Albanie et c'est la mort certaine. L'Office des Etrangers prétend qu'on peut le soigner sur place, mais c'est tout sauf vrai. Il est impossible de se procurer les médicaments là-bas. Nous avons un courrier d'un médecin local qui l'atteste. Mais cela ne suffit pas. Ils vont le renvoyer et entraîner sa femme et ses enfants dans sa chute. Je ne peux pas laisser faire ça."