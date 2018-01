Mobilité: le point sur les chantiers carolos en ce lundi de rentrée

Parlons d'abord des chantiers qui se sont terminés en décembre : la rénovation de la A54 entre Petit-Roeulx et Gosselies et la remise à neuf de l'ancien pont-canal à Seneffe, sur la E19. Tout y est fini, on circule à nouveau normalement.

Les chantiers en cours ou qui vont bientôt commencer

Le R9, pour changer : juste avant les fêtes, l'accès à la A503 par la Porte de France, a été rouvert, mais sur une seule voie. Et sur le Ring même, les bandes de circulation sont encore rétrécies à cet endroit-là.

La Sofico, qui gère les travaux, nous dit que les voies seront libérées dès que les travaux de finition seront terminés. Et cela, ça dépendra de la météo.

Par contre, la montée sur le Ring 9 à partir de la rue des Rivages n'est pas encore du tout prête. Aucune date de fin n'est donnée.

Autre gros chantier qui va bientôt recommencer : celui de la réhabilitation du revêtement du R3, entre Hublinbu et Blanche Borne. On croyait en être quitte mais non ! Les travaux n'étaient pas terminés. Ils reprendront au printemps, à nouveau quand la météo le permettra.