Mobilité douce à Mons : les pistes d'amélioration proposées par les citoyens

Trois familles montoises se sont portées candidates cette semaine pour relever un défi : se déplacer sans la voiture. Un challenge proposé par la ville de Mons. On a suivi les trois familles en cette semaine de la mobilité. L’occasion de tirer un bilan. De voir ce qui marche et ce qui ne va pas du tout en termes de mobilité douce à Mons. Et de faire réagir l’échevine Ecolo de la mobilité : Charlotte De Jaer. Un constat s’impose déjà : il y a du pain sur la planche pour convaincre les Montois de se débarrasser de leur voiture.

Pistes cyclables : un gros chantier

Déjà habitués à rouler à vélo, Astrid et Mathieu, enseignants dans la vie, et leurs enfants Rosaline et Oscar sont allés tous les jours de la semaine à l’école à vélo. Cuesmes-Mons. Une expérience que Mathieu qualifie d’entrée de positive : "Ça s’est bien passé globalement. Le temps était évidemment de la partie. On a pu relever le défi sans aucun problème. Ça nous donne réellement envie de continuer. On s’est rendu compte que même avec des enfants très jeunes, aller à l’école à vélo, c’était possible."

Il subsiste tout de même un gros bémol à cette belle expérience familiale : la sécurité des cyclistes à Mons. "Les pavés, les trottoirs, la circulation, les pistes cyclables qui s’interrompent… Il y a une vigilance importante à avoir. Avec des petits bouts, ça reste stressant. Mais on l’a fait. Parfois il faut pouvoir se lancer."

Une insécurité dont Charlotte De Jaer a bien conscience : " On a clairement un retard qui s’est accumulé au niveau des pistes cyclables sécurisées. Mais on est en train de le résorber avec 500.000 euros par an qui vont être investis. On compte mieux entretenir les pistes cyclables aussi. Un autre chantier : c’est la sensibilisation des automobilistes. Ils doivent arrêter de doubler les cyclistes en les frôlant, qu’ils ne savent pas qu’on peut rouler à deux de front, qu’un enfant peut rouler sur les trottoirs…"