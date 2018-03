"Mix Max" à Chimay: des étudiants apprennent d'autres cultures en s'amusant

Mix Max est le nom d'une opération originale qui a pour but d’inciter les jeunes à pratiquer les langues étrangères et à s'ouvrir vers d'autres cultures.

C'est une troupe d'artistes professionnels qui a lancé la semaine Mix Max dans la salle de spectacles du collège Saint-Joseph de Chimay.

Parmi les langues étrangères et les coutumes d'autres régions mises en lumière, il y avait l'espagnol et la culture traditionnelle gallicienne.

Christophe Roulet, l'organisateur, explique : "L’objectif c’est de plonger les enfants dans d’autres cultures pendant une journée à travers différents ateliers qui vont de la musique galicienne et de la capoeira au djembé. Donc on aborde vraiment toutes les techniques culturelles et vraiment des cultures qu’ils ne connaissent pas et qu’ils découvrent. Et c’est vrai que ça les réveille le lundi matin."

Et le succès est bien au rendez-vous. Les élèves participent, jouent, dansent et apprennent autrement.

Le Mix Max est une organisation des centres culturels de la Botte du Hainaut et de la Fondation Chimay-Wartoise.