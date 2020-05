Meurtre et Fort Chabrol à Beauwelz : le suspect placé sous mandat d’arrêt

L’auteur présumé d’un meurtre et du Fort Chabrol qui s’est ensuivi dans la nuit de dimanche à lundi, à Beauwelz (Momignies), a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt pour meurtre et tentative de meurtre, a indiqué mardi le procureur du Roi de Charleroi. L’homme n’a aucun souvenir des faits.



La police a été avisée, durant la nuit de dimanche à lundi, qu’un corps gisait devant le domicile d’un suspect, rue Pilarde à Beauwelz. Ce dernier, âgé d’une trentaine d’années, s’était ensuite retranché à son domicile et avait ouvert le feu sur les premiers policiers arrivés sur place. Les deux agents avaient riposté, touchant l’auteur au thorax.



L’auteur présumé du meurtre avait ignoré les injonctions de la police locale et refusé de se rendre. Une unité spéciale de la police fédérale avait ensuite été dépêchée sur place. L’homme retranché s’était finalement rendu vers 06h00, avant d’être hospitalisé pour une opération, selon le procureur du Roi Vincent Fiasse.



La victime est un homme né en 1988 et d’origine française.



Ce mardi, le suspect a été inculpé et placé sous mandat d’arrêt par le juge d’instruction pour meurtre et tentative de meurtre sur les policiers. Auditionné, le trentenaire affirme n’avoir aucun souvenir. L’inculpé et la victime, "qui étaient amis, ont passé une bonne partie de la journée et de la soirée ensemble, à boire beaucoup", a ajouté le procureur du Roi de Charleroi.