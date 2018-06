Meurtre de Laeticia Bauwens sur le parking du Lotto Mons Expo: coup d'envoi du procès ce lundi aux Assises

Le procès de Cédric Maton débute ce lundi matin devant les Assises du Hainaut. Quatre jours pour tenter de comprendre pourquoi cet homme de 33 ans a poignardé Laeticia Bauwens en avril 2017 sur le parking du Lotto Mons Expo. Elle s'est juste trompée de parking ce matin-là. Elle se préparait à vivre une journée avec des amis à Bruxelles, la jeune binchoise a été retrouvée poignardée et baignant dans une mare de sang. L'acte d'accusation est implacable et on attend maintenant les explications de l'accusé...

Un interrogatoire sans doute difficile

On espère entendre Cédric Maton s'exprimer de façon plus claire qu'il ne l'a fait jusqu'ici. L'accusé ne connaissait pas l'étudiante binchoise âgée de 22 ans. Un monde les séparait. Il se décrit comme étant "un loup solitaire", c'est un violent. Son ex-compagne a déjà déclaré qu'elle recevait des coups, "qu'il pouvait péter un câble quand il n'avait pas ce qu'il voulait" ....Laeticia,elle, était pleine de vie, de projets et entourée d'amis.Pourquoi Cédric Maton s'est-il retrouvé sur le parking du Lotto Mons expo un peu avant 7 h du matin le 22 avril 2017 après avoir pris le bus à Wasmes ? Dans quel but s'en est-il pris à Laeticia?

Quelques minutes lui auront suffi pour repérer la présence de la jeune femme et la tuer de plusieurs coups de couteau. Pour lui voler sa voiture, pour la violer? l'homme a fait des aveux partiels , son avocat, Henry Van Malleghem devrait contester la tentative de viol.