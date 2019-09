Meurtre d'Alfred Gadenne : les témoins dressent le portrait d'un bourgmestre qui faisait l'unanimité

La troisième journée du procès de Nathan Duponcheel a débuté avec la suite des auditions des témoins. Durant la matinée, ils ont dressé le portrait de la victime, Alfred Gadenne, un bourgmestre qui semble-t-il faisait l’unanimité.

Même dans le camp politique adverse

Après l’actuelle bourgmestre de Mouscron, Brigitte Aubert, et les échevines Ann Cloet et Marie-Hélène Vanelstraete hier, l’échevin du personnel Philippe Bracaval (MR) était à la barre ce mercredi matin. L’homme ne fait pas partie du même camp politique qu’Alfred Gadenne. Cela ne l’empêche pas de lui trouver beaucoup de qualités. "Quand Alfred Gadenne est devenu bourgmestre, il y a eu un changement de style avec son prédécesseur Jean-Pierre Detremmerie. Avec Detremmerie, le conseil communal était un combat, le ton montait souvent. Avec Gadenne, on était dans le dialogue. Depuis les bancs de l’opposition on était presque gênés de le mettre en difficulté tellement il était gentil."

Entendu à son tour, le chef de service travaux de la Ville de Mouscron abonde. Il a connu le bourgmestre alors qu’il était encore échevin des Travaux. "Il connaissait tous les ouvriers par leur prénom. Et la famille de ses ouvriers. C’était un homme capable de traverser la rue pour saluer quelqu’un." Bourgmestre, il ne laissait pas tomber les gens, ajoute-t-il. "Il tentait de trouver une solution pour tout le monde. Il doit y avoir eu deux renvois en 24 ans. Et il s’arrangeait pour ne laisser personne dans l’embarras."

Un OVNI

Son ancien attaché parlementaire parle d’un OVNI en politique. "Il avait le contact facile. Il saluait tous ceux qui passaient sur son chemin. Au parlement wallon, il tranchait avec certains de ses collègues."

Le procès de Nathan Duponcheel se poursuit cet après-midi avec l’audition d’autres témoins. Pour rappel, le jeune homme de 20 ans est poursuivi pour l’assassinat d’Alfred Gadenne le bourgmestre de Mouscron le 11 septembre 2017.