Meurtre d'Alfred Gadenne: l'analyse des psychologues et les témoignages de la famille ce mardi

Nathan Duponcheel est entendu cette semaine à la cour d'Assises du Hainaut. Le jeune homme de 20 ans est accusé d'avoir assassiné le bourgmestre de Mouscron, Alfred Gadenne, dans le cimetière de Luingne, le 11 septembre 2017. Nathan Duponcheel soutient depuis le début qu'il a voulu venger son père, Olivier, qui fut employé du SPF Intérieur mis à disposition de la Ville. A la fin de l'année 2014, la Ville n'avait pas voulu reconduire son contrat. Il s'est suicidé par la suite.

Ce mardi matin, un premier psychologue a été entendu. D'après ses analyses, Nathan Duponcheel a des résultats intellectuels dans la moyenne supérieure de la population. Il présente toutefois un trouble de l’adaptation avec humeur dépressive. "Rien d’anormal pour une personne qui a vécu le suicide de son père", décrit-il. L’accusé ne présente pas non plus de troubles de la personnalité. Selon les tests menés pendant l'enquête, Nathan Duponcheel n’est pas non plus psychopathe, et le risque de récidive est jugé faible chez lui. Un test sur le risque de récidive qu’il faut toutefois prendre avec prudence, car habituellement mené sur des délinquants, précise le psychologue.

Le refus de son admission à l'armée a été déterminant

Un deuxième psychologue spécialiste de l’adolescence s’est ensuite penché sur l’enfance de Nathan Duponcheel. Il en ressort que le papa de Nathan se montrait un peu violent avec ses enfants et sa femme. Une violence qui s’est arrêtée à l’adolescence. "Son père s’est excusé 4 jours avant son suicide",a-t-il expliqué. "Par la suite, il a toujours refusé l’aide de psychologues. Il ne voulait être redevable de rien".

Le refus de l'admission de Nathan Duponcheel à l’armée est identifié comme un basculement. "Il rêvait de se réaliser dans quelque chose. L’armée lui aurait permis d’intégrer un groupe et les choses auraient pu être différentes", a expliqué le psychologue. Cet échec combiné au fait d’avoir été éconduit par la fille qu’il convoitait "l’a renvoyé vers son éternel problème: le suicide de son père".

Le psychologue a conclu que Nathan Duponcheel "a le spleen mais n’est pas dépressif".

L'épouse d'Alfred Gadenne: "je ne pardonnerai jamais"

C'est ensuite au tour d’Agnès Nuttens, l’épouse d’Alfred Gadenne, de témoigner. Elle dresse le portrait de son mari: un homme exigeant avec lui-même qui avait peur de rater un jour à l’hôtel de ville.

Le soir des faits, Alfred Gadenne est rentré du collège communal et a déposé ses affaires. "Ses derniers mots ont été: je vais fermer le cimetière puis je rentre la voiture", raconte sa femme. "Il était parti depuis 8 minutes quand j’ai eu une prémonition: je l’ai vu au sol. J’ai su qu’il y avait un problème".

Agnès Nuttens se tourne alors vers l’accusé et assène: "C’est une mise à mort que tu as fait là Nathan !" Dans le box, Nathan Duponcheel sanglote: "Je suis désolé, c’est la pire chose que j’aie jamais faite. Je ne peux rien dire d’autre que je suis désolé", répond-il. Ce à quoi l'épouse du bourgmestre réplique: "Je ne pardonne pas, je ne pardonnerai jamais. Le mal qu’il a fait à sa famille et à la nôtre. Il a brisé 2 familles".

Des proches de Nathan Duponcheel vont également être entendus ce mardi. Il s'agira de déterminer s'il a pu être manipulé avant de commettre son acte. Sa maman sera interrogée en premier, suivie par l'oncle de son père. Le témoignage de ce dernier est particulièrement attendu, car il aurait insisté pour que le conseil communal respecte une minute de silence pour son neveu, qui a mis fin à ses jours quelques mois après la fin de son contrat à la Ville de Mouscron. Il avait aussi interrogé le bourgmestre sur l'origine de la fin de cette mise à disposition d'Olivier Duponcheel par le SPF Intérieur.