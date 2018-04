Métier de l'aéroport à Charleroi: les pompiers prêts pour les accidents et les petits bobos

Ils ont 20 secondes pour quitter la caserne une fois que l’alerte est lancée, deux minutes au maximum pour arriver sur les lieux de l’accident. Eux, ce sont les pompiers de l’aéroport de Charleroi et leur métier a beaucoup évolué depuis l’arrivée de Ryanair ici il y a 20 ans.

Pierre Halleux, chef des pompiers de l’aéroport de Charleroi explique : "A l’époque, il faut savoir qu’on avait un avion par jour de type Ryanair, d’aviation commerciale, sept par semaine. Aujourd’hui, on est à 70 vols par jour. Et donc effectivement le service s’est beaucoup développé tant en compétence qu’en nombre de personnes et en qualité de matériel."

Aujourd’hui, ils sont 48 à faire tourner la caserne 24 heures sur 24 et, parmi eux, cet ancien pompier de la ville, Loïc Lavialle, qui est l’un des seuls habilités à conduire cet engin massif : "Dans un aéroport il faut une grande quantité d’eau et de mousse rapidement pour un feu d’aéronef. Comme c’est un véhicule avec une grosse capacité, ce véhicule-là est très nécessaire."

Et surtout très rapide : une minute quarante à peine pour atteindre les extrémités de la piste et une autre minute pour vider les 12.000 litres de la citerne. Mais outre ces grands déploiements, les pompiers de l’aéroport gèrent aussi les petits bobos du quotidien comme nous l’explique Patrick Boeckx, chef d’équipe, "Notre mission principale est l’anti-feu avion mais on a aussi beaucoup de petits incidents quotidiens qui ne nécessitent pas ce déploiement mais qui nécessitent l’intervention de pompiers ambulanciers ici dans le terminal."

Ainsi, sur la piste comme dans le terminal, l’équipe est toujours prête à porter secours.