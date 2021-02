Météo clémente : les élagueurs sont très sollicités

Les affaires reprennent depuis que le grand froid a quitté nos contrées pour laisser place à des températures plus douces. Lucas est à pied d’œuvre depuis six heures ce matin. " Je suis en train de tailler un saule tortueux, l’arbre de pâques", explique Lucas, bien attaché à une corde ancrée le plus haut possible dans l’arbre. C’est le bon moment pour élaguer, "ça commence à être un petit peu juste car les gens s’y prennent à la dernière minute", nous confie Lucas.

"Les saules, les bouleaux et les autres grands feuillus" sont taillés à cette période, nous explique Jacques, le patron. Il faut en effet tailler les branches avant que la sève ne remonte avec la chaleur et fasse apparaître les premiers bourgeons. "On a beaucoup de travail en ce moment, le soleil ça réveille les gens", raconte Jacques, "bien souvent c’est pour l’exposition du soleil sur une piscine ou des panneaux photovoltaïques".

Ne pas mettre la charrue avant les bœufs

Les clients de Jacques peuvent aussi se montrer impatients. "On passe parfois plus de temps à raisonner les gens qu’à travailler", explique Jacques, qui trouve qu’il est trop tôt pour certains chantiers. "On veut toujours mettre la charrue avant les bœufs. C’est parfois des semis, des plantations, il ne faut pas oublier qu’on est en février. Il fera peut-être moins cinq dans quelques temps, donc au grand étonnement de certains, il ne faut pas oublier qu’on est en hiver !", rappelle Jacques.

En effet, si la plante est taillée trop tôt, les feuilles vont apparaître et si de nouvelles gelées surviennent : la plante va prendre beaucoup plus de retard. Patience donc pour avoir un jardin de rêve pour le retour des hirondelles.