Météo clémente en février, insectes pollinisateurs en danger ?

Selon Jean-Sébastien Rousseau-Piot, naturaliste spécialisé en entomologie, il faut avant tout distinguer les phénomènes météorologiques inhabituels de ceux qui se répètent dans le temps : « La météo printanière que l’on connaît actuellement n’est pas gravissime à condition qu’elle ne se reproduise pas chaque année. On voit quelques bestioles plus tôt que d’habitude mais il ne s’agit pas d’une modification majeure », explique-t-il. « Les insectes ne souffrent pas énormément de ces variations climatiques car ils ont l’habitude de notre climat qui est inconstant par nature. »

On frôle les 20°C au soleil. Les terrasses des cafés sont remplies. Les ouvriers du bâtiment en profitent. Mais comment les insectes vivent-ils cette météo plus que clémente ?

Michel Richez craint que la météo ne perturbe la prochaine génération de papillons. - © Benjamin Houx

Le machaon fait partie des papillons les plus répandus dans nos régions. - © Pixabay

Michel Richez nourrit une grande passion pour l’entomologie et plus particulièrement pour les papillons. « Certains papillons se cachent en hiver. Avec ce bon temps, ils sortent mais c’est trop tôt pour eux », explique-t-il. « Sa plante haute n’est pas encore là pour qu’il puisse se reproduire. En cas de nouvelle gelée, il va devoir s’abriter à nouveau et n’aura plus assez d’énergie ensuite. À l’inverse, si des chaleurs venaient prématurément, les machaons naîtraient mais n’auraient pas de trèfle pour se nourrir. »