Mesures de la qualité de l'air à domicile : "On s'est rendu compte qu'on n'aérait pas assez"

L’initiative s’inscrit dans le cadre du projet européen Transf’air. Elle vise à sensibiliser le grand public à la problématique de la qualité de l’air. A Ellezelles, Adrien (10 ans) et ses parents Sarah et Fabrice font donc partie des familles qui ont obtenu un petit capteur capable d’analyser l’air ambiant. Connecté à une application smartphone, le boîtier est capable de dire instantanément si l’air que nous respirons est de bonne ou mauvaise qualité.

De quelle qualité est l’air que nous respirons ? Pour le savoir, 150 familles de Wallonie, de Flandre et du Nord de la France participent en ce moment à l’Aero Aventure. Ce défi consiste à relever régulièrement la qualité de l’air dans différents contextes à leur domicile et dans leur environnement.

Un simple bouteille de dissolvant peut rapidement dégrader la qualité de l'air à l'intérieur. - © RTBF

L’expérience mène à quelques surprises. "A l’intérieur de la maison, on s’est rendu compte qu’il y avait un problème dans certaines pièces, explique Fabrice, le papa. C’est le cas du garage, de la salle de bain et des chambres. Simplement parce que nous n’aérons pas assez. On s’est rendu compte que c’était vraiment important de bien ventiler la maison. On a d’ailleurs bien changé nos habitudes sur ce point."

Autre constat posé par la famille ellezelloise, l’air de la campagne n’est pas toujours d’aussi bonne qualité qu’on pourrait le croire. "On est à quelques centaines de mètres à vol d’oiseau du zoning industriel de Renaix. Et ça se voit sur le capteur, indique Sarah, la maman. En fait, plus on se rapproche du zoning plus la qualité de l’air est mauvaise. C’est interpellant."