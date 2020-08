Mesures anti-coronavirus: deux traiteurs tournaisiens ont déposé un recours contre l'état belge pour discrimination

Deux traiteurs réputés du Tournaisis ont décidé d'assigner l'Etat belge en justice pour discrimination, après la décision annoncée hier par le Conseil National de Sécurité de maintenir à dix le nombre de convives autorisés à l'occasion d'une cérémonie de mariage. "On nous empêche de travailler", estiment Gaëtan Six et Nicolas Thomaere. Les traiteurs se sentent victimes d'une profonde injustice. Ils estiment qu'il serait parfaitement possible de maintenir les distances entre les tables. Gaëtan Six ne comprend pas pourquoi un restaurant, par exemple, peut faire 100 à 200 couverts... et pas un traiteur.

C'est complètement injuste

Nicolas Thomaere dénonce le fait que le secteur public peut organiser des événements et pas le secteur privé. Sans aide financière, il estime que 50% des traiteurs au moins vont déposer le bilan dans les mois qui viennent.