Mesure de la qualité de l'air : vers une harmonisation entre la Belgique et la France ?

Quand on parle qualité de l’air en région frontalière, il existe parfois des situations très absurdes. Exemple régulièrement rencontré par ceux qui circulent entre la France et la Belgique : Lille impose une restriction de circulation pour cause de pic pollution, pendant qu’à Tournai, une vingtaine de kilomètres plus loin, aucune alerte n’est lancée.

C’est pour lutter contre ces anomalies que des experts des deux pays travaillent ensemble dans un projet Interreg baptisé "Transf’air". L’idée de ce projet ? Eviter la cacophonie entre les deux pays au sujet des alertes pollution. "C’est une question de crédibilité, constate Laurence Haouche, la coordinatrice du projet. Si le citoyen a des informations contradictoires de chaque côté de la frontière, cela peut discréditer ces alertes pollution."