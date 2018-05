Même après l'hiver, l'aide aux plus démunis continue

Les températures remontent. L’hiver est loin derrière nous maintenant.

Mais les associations aidant les plus démunis n’arrêtent pas pour autant leur travail. Parmi elles, l’association Main tendue – Mimi solidarité.

Chaque soir, du mercredi au lundi, ses bénévoles distribuent des repas aux personnes sans-abri et aux personnes précarisées dans un petit parc à Mons, à l'abri des regards.

"C’est important que cela continue", lâche Cécile, bénévole. "On fait toujours plus un focus sur l’hiver parce qu’il fait froid, mais nous constatons sur le terrain que les besoins en alimentation, comme en logement d'ailleurs, existent tout au long de l’année et pas seulement pendant l’hiver. Nous avons d’ailleurs le même nombre de bénéficiaires, hiver comme été. Ils sont entre une trentaine et une soixantaine, cela dépend des jours."

Les bénévoles sont toujours aussi nombreux même si l’hiver est passé. "Est-ce que j’ai l’air épuisé ?", lâche Antonella. "Non, je ne suis pas épuisé. Pas du tout. J'aime faire ça, aider les gens, leur rendre le sourire."

"C’est bien qu’ils continuent à nous aider", glissent Christian et Jean. "Les problèmes, ce n’est pas qu’en hiver. Pourquoi d'ailleurs faire une différence entre hiver et été ?"

Et Christian d'enchaîner : "J'ai un logement et quand je paie toutes les factures de base, il me reste 15, 20 euros. J'achète un morceau de viandes, quelques légumes et un sac de patates et je n'ai plus rien."

"J’ai vécu dans la rue pendant six mois", ajoute Sébastien. "J’ai trouvé un logement maintenant mais je continue à venir ici, non pas la nourriture, j’ai tout ce qu’il me faut, mais pour trouver un peu de chaleur humaine, pour discuter avec les gens. Cette association m’avait beaucoup aidé et je tiens à les en remercier."

A la fin du repas, les bénévoles distribuent des invendus alimentaires qu'ils ont récoltés auprès d'associations et de commerçants montois.