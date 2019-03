Même à Binche, un petit air de fantaisie, ça fait plaisir! (mais chuuut!)

Pas de panique. En rue, mardi à Binche, ce sont bien des airs de gilles traditionnels que vous entendez. Il n'empêche, le folklore bouge. Les musiciens se transmettent oralement les airs.

Un peu de fantaisie ça ne fait pas de tort non plus. Mais c'est tabou. Pour vivre heureux avec les airs de fantaisie à Binche, il vaut mieux vivre caché. Pour en parler, on a rencontré un musicien qui fréquente plusieurs carnavals depuis 23 ans.

"Des airs de fantaisie, on en joue partout, dans tous les carnavals. Parfois en rue, parce que c'est autorisé mais le plus souvent c'est bien caché dans le fond d'un café ou dans une maison. Mais il y a une constante: tous les gilles sont à chaque fois heureux de les entendre. Ça se voit à leur sourire."

Binche, une tradition musicale bien ancrée

Mais s'ils font tant plaisir ces airs de fantaisie, pourquoi ne pas les jouer en rue, devant tout le monde? "A Binche, à la fin du 19ème siècle, on a détéerminé 26 airs de gille. Enfin 25 plus l'Aubade matinale. Ceux-là peuvent être joués et rien d'autre."

Tous les carnavals ne sont pas aussi stricts. Geoffrey prend beaucoup de plaisir à jouer les airs de fantaisie ailleurs. Mais même à Binche, il est difficile de résister à la tentation: "Il m'est déjà arrivé à Binche, un dimanche après-midi, dans le fond d'une maison où on est reçu par des gilles habillés en costume de fantaisie, de jouer quand même un petit air non conventionnel. Ça plait à tout le monde. C'est parce que c'est secret que c'est marrant."

Des airs de fantaisie qui se transmettent oralement de génération en génération.