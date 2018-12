Mélanie De Biasio : un concert à Charleroi pour financer son projet "Alba"

La chanteuse de jazz, Mélanie De Biasio, était sur la scène du Palais des Beaux-Arts de Charleroi samedi soir. L’artiste carolo proposait un concert particulier puisqu'il lui a servi à collecter des fonds pour rénover l'ancien consulat d'Italie de Charleroi. Un lieu que l’artiste a racheté dans le but d’en faire une maison des talents qui accueillera des artistes de tous horizons.



L’Alba, l’aube en italien, c’est le nom que Mélanie De Biasio a donné à cette maison des talents.



"L’idée c’est qu’elle accueille des artistes dans des moments clés de leur création qui sont des moments, finalement, de remise en question. Par exemple un poète qui essaie une nouvelle façon d’écrire ou un instrumentiste qui cherche une nouvelle posture d’instrument ou un danseur. En tous cas ce qui est important, c’est qu’on mélange les genres."



Des artistes en résidence dans les étages et un rez-de-chaussée accessible au public. Mélanie De Biasio a habité pendant un an dans la maison pour bien comprendre ce qu’elle pouvait y faire. Mais l’endroit doit à présent être rénové : "Déjà il n’y a pas de chauffage, et c’est la priorité vu le bois par terre, la beauté des matériaux ou la finition des plafonds. On doit en prendre soin. Pendant un an, il m’a fallu comprendre cette maison. Aujourd’hui je sais ce qu’il ne faut pas y faire et ce qu’on peut y faire."



La toiture, le sous-sol, l’acoustique : les travaux pourraient démarrer dès janvier. Mélanie espère ouvrir son "Alba" dans un an.