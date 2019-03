Méga-chantier de la E42-E19/A17: des riverains de Jemappes voient passer des centaines de camions par jour

C'est un chantier qui pourrit la vie des automobilistes mais pas seulement. Le chantier visant à réhabiliter l'autoroute E42-E19/A17 entre Obourg et Jemappes impacte la circulation dans les deux sens en raison de la suppression d'une bande (sur trois) de chaque côté. On le sait, ces travaux vont durer un an. Tout est à refaire ou presque sur ce tronçon d'une dizaine de kilomètres. Mais il y a aussi des "dégâts collatéraux" liés à ce vaste chantier. Les riverains de l'avenue de la Faïencerie à Jemappes n'en peuvent plus des centaines de camions qui passent par leur quartier pour aller déverser des déchets de revêtement d'asphalte sur le site dit Puits 28. Ces déchets inertes non goudronnés et non pollués nous dit-on proviennent des travaux, ils vont être recyclés sur place (en partie) et une centrale à béton devrait aussi être installée par l'entreprise chargée des travaux. Entreprise qui a les autorisations nécessaires.

Les camions roulent sans bâche. De la poussière vole avenue de la Faïencerie. - © D.R.

Ras-le-bol du balai incessant des camions

Pour les riverains, la situation est très vite devenue invivable. "Cela fait une dizaine de jours qu’en moyenne 5 camions de 40 tonnes passent dans notre rue toutes les dix minutes." En effet, dehors, le balai des camions est incessant. "On est inquiet pour l’état de la voirie évidemment. Elle se dégrade très rapidement. Les camions roulent sans bâche. La poussière vole. Il y a aussi une nappe phréatique juste en dessous de la décharge. On ne sait pas si les déchets ne vont pas la polluer. On est inquiets également pour nos maisons. On ressent de très fortes vibrations quand les camions passent." Plus loin dans la rue, chez Frédéric, les inquiétudes sont les mêmes: "Ma maison avait déjà subi quelques dégâts suite à des travaux dans la rue. On a dû la stabiliser. Et là, depuis que les camions passent, j'ai l'impression que ma maison a encore bougé."

Une alternative possible

Comment dévier ce charroi qui provoque déjà d'énormes problèmes alors que le chantier est prévu pour un an? Nicolas Degallaix, responsable du chantier pour le SPW, est bien conscient de ce problème et se sent un peu "coincé" entre l'entreprise concernée et la ville de Mons. "On est en train d'étudier une piste qui pourrait soulager les riverains car nous sommes bien conscients de la lourdeur de ce charroi pour eux. Ce site a été choisi car il se trouve à proximité du chantier de l'autoroute et cela permet de réduire les coûts évidemment. Des discussions sont en cours avec un particulier pour utiliser ses parcelles privées et aménager une voirie provisoire." Mais cela prendra un peu de temps forcément. Philippe Borza, commissaire à la zone de Police Mons-Quévy, confirme cette piste mais ne veut pas donner "de faux espoirs" aux riverains pour l'instant. L'entreprise qui amène ces déchets sur le site Puits 28 a bien obtenu un permis d'exploitation de la Région wallonne et dans les règles. Du côté de la Ville de Mons, on indique que le Collège a voulu remettre un avis négatif il y a quelques mois, qu'il a demandé des informations complémentaires à ses services mais que les précisions sont arrivées trop tard, hors délais. Pas de chance pour les riverains.