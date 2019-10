Mecar à Seneffe : les syndicats déposeront un préavis de grève et d'actions

Après l'annonce de 29 licenciements chez Mecar, société d'armement basée à Seneffe, les syndicats craignent pour l'avenir de l'entreprise. Ils entendent déposer un préavis de grève et d'actions.



"La direction de Mecar va demander la reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté", détaille Philippe Bertlef, de la FGTB, à l'agence Belga. "Les deux derniers exercices, 2017 et 2018, sont en négatif avant impôt de quelque huit millions d'euros en tout et l'année 2019 ne s'annonce pas bonne. La direction n'a pas lancé de procédure de licenciement collectif et, donc, l'enclenchement de la Loi Renault, qui est contraignante, car il faut qu'au moins 30 travailleurs de Mecar, soit 10% de l'effectif, soient concernés par le licenciement. Il faut savoir que la demande de reconnaissance en tant qu'entreprise en difficulté peut être réintroduite après 60 jours calendrier. Nous ne voulons pas entrer dans ce scénario dès le mois de décembre 2019, d'où notre préavis d'actions en front commun FGTB, Setca et CNE. Nous ne défendons ni les armes ni la guerre mais nous défendons l'emploi. Des licences d'exportations de munitions et d'armement chez Mecar, notamment, doivent être renouvelées ou accordées pour un montant de quelque 100 millions d'euros. Si ces licences n'étaient pas reconduites, nous craignons le pire pour l'entreprise. Nous pensons en tout cas que si ces armes ne sont pas produites ici, elles le seront ailleurs. Nous souhaitons une volonté politique de maintenir les licences chez Mecar et, donc, l'emploi."



Les syndicats ont été tenus informés des licenciements mardi lors d'un conseil d'entreprise extraordinaire. "Dans les 29 licenciements, on doit comprendre 18 prépensions sur base volontaire, dont les conditions doivent encore être négociées", souligne Alain Dumont, président de délégation FGTB chez Mecar. "Il y a par ailleurs 11 licenciements économiques. Mais nous craignons que le nombre de prépensions ne soit pas atteint et que le nombre de licenciements économiques s'en retrouve gonflé. Nous craignons par ailleurs une deuxième vague de licenciements en 2020."



Pour le délégué syndical, tout repose sur un geste du monde politique. "Nous avons une commande qui a été fabriquée, partiellement livrée en mai et dont la livraison du solde dépend de la licence qui est venue à échéance et qui doit donc être renouvelée. Dans ce cas, nous pourrions ajouter 25 millions d'euros de rentrées en trésorerie en 2019. Une autre commande est en cours de négociation pour un montant de quelque 80 millions d'euros. En cas de validation de la commande, la licence sera donc indispensable. Nous sommes convaincus que seule la volonté politique en Wallonie peut débloquer notre situation."



C'est clair : les syndicats attendent un geste du monde politique pour sauver l''emploi chez Mecar.