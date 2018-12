Maurage: des écoliers interviewent la population pour les 70 ans de la déclaration des Droits de l'Homme

Le 70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme est célébré un peu partout ce lundi. De nombreuses écoles ont participé à la campagne "La Déclaration universelle des Droits de l’Homme, tout un programme !", une initiative de l'Association pour les Nations Unies.



A l'école communale de Maurage (La Louvière), les élèves ont participé en réalisant un micro-trottoir sur le sujet et ils viennent de remporter un prix. Une fierté pour tous les élèves de 5e et 6e primaire ainsi que pour leur directrice, Christine Coppin, qui a encadré le projet : "Ca s’est vraiment bien passé. C’était gai. Et pour les enfants, c’était une expérience tout à fait nouvelle, ça s’est fait à la sortie des classes. L’institutrice aussi nous a beaucoup ému dans ses réponses. Superbe projet humain traité par les enfants. J’ai pu participer au montage puis on a partagé ça avec les enfants. Et là j’ai eu beaucoup d’émotions. C’est un outil pédagogique mais c’est le meilleur des outils parce qu’il a été construit par les enfants. Les questions ont été construites par les enfants. Et ils ont aussi été acteurs dans la réponse des droits choisis par les autres, les parents. Pour moi c’est le meilleur des outils. Ils ont beaucoup apprécié et ils ont été fiers parce que, en plus de ça, en parallèle, les enfants qui n’ont pas participé au micro-trottoir ont construit des saynètes qu’ils ont présenté devant un public à la Maison des Associations de La Louvière et on en parle encore."



Bougie, animations, marathon des lettres : pas mal d'événements sont encore organisés en marge du 70e anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de l’Homme ce lundi mais également dans les jours qui viennent.