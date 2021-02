Maubray: pourquoi ce pont s'appelle-t-il "le pont des imbéciles"?

C'est un pont qui surplombe un chemin de fer, comme il y en a des milliers en Belgique. Mais c'est le seul à porter à nom pareil: "le pont des imbéciles" à Maubray a dû être remplacé. Et les travaux ont pris du retard à cause du covid qui a paralysé un fournisseur et à cause du froid qui suspend le chantier. Infrabel a tenté de contourner le problème en installant un chapiteau chauffé au-dessus du pont, mais cela n'a pas suffi. Les travaux reprendront cette semaine, une fois que les températures seront redevenues plus clémentes.

Mais pourquoi ce nom? En réalité, avant 1925, on traversait directement les voies via deux passages à niveaux. Ensuite on les a fermés et on a construit ce pont. Mais pour l'emprunter, les habitants étaient contraints d'effectuer un détour, raison pour laquelle ils ont exprimé leur mécontentement en donnant au pont ce surnom. En Belgique, pas d'autre pont des imbéciles à priori, mais dans le Nord de la France, oui. Un nom qu'on donnait aux ouvrages mal conçus ou mal fabriqués. "Il y a un pont qui a été construit dans le Nord, raconte Serge Romez, un habitant de Maubray qui tient un blog sur son village, en oubliant la hauteur de la cheminée de locomotives". Tous les ponts des imbéciles ont une histoire. Mais pas la même.

Le pont de Maubray a, par la suite, été électrifié. Les caténaires étaient un peu à l'étroit sous certains ponts, comme celui de Maubray. Frédéric Sacré, porte parole d'Infrabel, détaille ce souci technique: "on avait parfois en effet un petit problème de hauteur pour pouvoir installer ces câbles entre le bas du pont et le dessus du train. Il est vrai que tant qu'à reconstruire, on a pris plus de marge". Plus de marge en hauteur. Plus de marge sur le calendrier aussi. Le chantier a pris quelques semaines de retard, mais normalement on pourra ouvrir le nouveau pont fin mars. Officiellement, ça restera le pont de la borne kilométrique 76.689. Mais dans le langage courant, c'est autre chose. Et Infrabel n'a pas l'intention de lancer un concours de noms. Rendez-vous à l'inauguration pour le confirmer. On ne sait jamais, y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis.