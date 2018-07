Match des Diables: chaleur et maquillage noir-jaune-rouge font-ils bon ménage ?

Ce lundi soir, avant de sortir devant l’écran géant pour encourager les Diables face au Japon, vous poserez peut-être un peu de maquillage noir-jaune-rouge sur un coin de votre visage. Une petite coquetterie de supporter qui a la cote depuis le début du Mondial. Ces sticks et palettes tricolores sont très prisés. Problème : on n’en connaît pas toujours la composition exacte. Alors sont-ils pour autant complètement inoffensifs – surtout en période de fortes chaleurs ?

Rougeurs, irritations et allergies

Le docteur Pierre-Dominique Ghislain, dermatologue à Mons. - © RTBF

Pour le savoir, nous avons posé la question au Docteur Pierre Dominique Ghislain, dermatologue à Mons. Et d’emblée, il rassure : "Dans la pratique, on ne constate pas trop de problèmes avec ce type de maquillage, répond-il. Mais avec la météo actuelle, si l’on prend un maquillage plus gras, ça peut provoquer des petits boutons de chaleur, des rougeurs et des irritations. Dans le pire des cas, ça peut déboucher sur une allergie qu’il faudra soigner avec crème traitante. Tout ça peut être gênant, raison pour laquelle il vaut mieux utiliser un maquillage à l’eau qui laissera respirer la peau."

Au moment d’utiliser ce type de maquillage tricolore, le dermatologue prône le bon sens. "Comme la composition n’est pas toujours clairement indiquée, mieux vaut éviter d’en mettre si on a une peau sensible. Même chose pour les enfants. S’ils ont la peau eczémateuse, on évitera ces produits."

S’il vous prend l’idée de réaliser vous-même votre maquillage, là aussi la prudence s’impose : "Il y a des produits – mêmes naturels – qui peuvent mal réagir entre eux en provoquant une réaction chimique." Autant le savoir pour éviter de gâcher la fête.