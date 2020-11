Marcinelle : le cri de désespoir de l'équipe de la Ruche Théâtre menacée par l'inactivité

La Ruche Théatre royal lance un appel à l’aide désespéré. Ce théâtre carolo, doté de deux salles de 300 et 91 places, croule sous les dettes et pourrait devoir définitivement fermer ses portes dans les quelques semaines qui viennent. Cette petite structure, qui reçoit peu de subsides, 30.500 euros chaque année, vit des entrées payées par les quelque 25.000 spectateurs annuels.



Mais ses activités sont réduites à néant depuis la fermeture des salles à cause des confinements. Elle n’est bien sûr pas la seule à souffrir de cette situation extrême mais, aujourd’hui, ses dettes s’élèvent à 42.000 euros et l’équipe n’a pas le premier euro pour rembourser. Eladia Cerrato, la directrice, explique : "On comptait sur les rentrées de septembre, octobre et novembre pour pouvoir payer tout ça mais il n’y a rien eu. Les quelques fois où on a pu jouer, c’était avec la distanciation, les restrictions, et donc forcément moins de public, moins de rentrées, et nous avons joué à perte. A partir du mois d’octobre, nous avons dû fermer le bar également qui est aussi une source de revenus pour la Ruche Théâtre. Ici je parle d’un lieu mais humainement c’est une catastrophe. Notre régisseur est en chômage technique aussi. Et puis tous ces artistes qui viennent jouer chaque saison et puis il y a des nouveaux spectacles. Ce n’est pas seulement un lieu qui meurt. Là, ce sont des personnes là. Ce n’est pas du non-essentiel, c’est devenu vital et donc il faut absolument faire quelque chose. On ne parle plus, comme pendant la première vague, des mois à venir. Là, non : on vit au jour le jour. J’ai reçu encore aujourd’hui des factures ONSS, UCM, Proximus, enfin tout ce qui va avec, et, là, on ne sait plus payer nos factures. Si nous n’avons pas une aide au plus vite de la Fédération Wallonie-Bruxelles, de la Ville de Charleroi ou autre, on devra tout simplement mettre la clé sous le paillasson."