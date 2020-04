Marcinelle : le Bois du Cazier prêt pour une réouverture sous conditions le 19 mai

Fermé depuis le 14 mars, avec la mise en chômage temporaire du personnel, le Bois du Cazier a, comme les autres sites touristiques et musées, été fortement impacté par ces semaines de confinement.



La décision du Conseil National de Sécurité (CNS) de ce 24 avril d’envisager la réouverture des musées sous certaines conditions devrait permettre au Bois du Cazier d’envisager une réouverture le 19 mai. Pour cela, les responsables du site s’engagent à remplir les mesures de sécurité à l’égard des visiteurs et des travailleurs concernant le contingentement, le système de réservation, le fléchage unidirectionnel, l’organisation des lieux et les mesures sanitaires. Ces mesures exactes seront connues dans les tout prochains jours après concertation entre le secteur muséal et les autorités. En tout cas, la nouvelle plateforme de réservation du Bois du Cazier sera accessible via son site web à partir du 11 mai.



Les rendez-vous de l’été



Le Bois du Cazier, inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO et labellisé " Patrimoine européen ", adaptera sa programmation pour proposer aux Wallons, Bruxellois et Flamands des activités et des animations adaptées, dans le respect des recommandations futures du CNS pour les vacances estivales.



Un domaine boisé de 25 ha à (re) découvrir



Balade pédestre, circuit balisé, parcours orientation, animation " Famille ", visite guidée permettront la découverte d’une faune et d’une flore particulière mais aussi de l’architecture des bâtiments et des chevalements de l’ancien charbonnage ainsi que du paysage de la vallée de la Sambre.



" Défense de jouer " est prolongé



L’exposition consacrée au travail des enfants hier en Belgique et aujourd’hui dans le monde, qui devait se terminer le 19 avril, est prolongée jusqu’au 30 août. Elle sera désormais éclatée dans trois espaces muséaux et accompagnée d’un livret à destination des familles.



Les commémorations du 8 août



Vu les circonstances exceptionnelles, les commémorations du 64e anniversaire de la tragédie du 8 août 1956 seront réduites. Elles seront plus symboliques que démonstratives. La venue de délégations étrangères sera certainement aléatoire. En coordination étroite avec la Ville de Charleroi et les autorités diplomatiques italiennes, un hommage (dont les contours sont encore à préciser) aura lieu en présence d’un nombre limité de personnes (représentants des familles des Victimes, des associations d’anciens mineurs et des Ambassades des autres pays concernés).



Annulations



Par contre, "Sport Terrils pour Tous" initialement prévu les 6 et 7 juin et le Festival international de chant choral du 12 juillet sont naturellement annulés.

