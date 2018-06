Marcinelle: la petite école des Mini-Plumes menacée de fermeture

A Marcinelle, l'école maternelle des Mini-Plumes est menacée de fermeture car il n'y a pas assez d'élèves inscrits.

Alors, ce weekend, toute l'équipe a organisé une fancy fair pour convaincre de nouveaux parents d'inscrire leur enfant à la rentrée. Il faudrait seize enfants pour sauver l'école. Et on est loin du compte pour l'instant comme l’explique Aurélie Insecca, l'une des puéricultrices : " Ici, il nous en manquerait sept pour pouvoir ouvrir en septembre. Alors, la fancy-fair de ce weekend c’est pour essayer de ramener assez de personnes et de faire découvrir que c’est une chouette école. Que c’est une école familiale, une école où les instits sont présentes pour les enfants, où nous aussi on a une puéricultrice qui est là pour eux et qui prend vraiment soin d’eux et encore plus je pense que dans une grosse école. Où les enfants sont ici comme chez eux. C’est leur deuxième maison. "

Plus que jamais donc, les instituteurs et les parents se mobilisent pour trouver de nouveaux enfants.