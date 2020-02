Marcinelle : la démolition en cours du site de Carsid ne viserait pas le haut-fourneau

Certains bâtiments proches du haut-fourneau numéro 4 de Carsid, à Marcinelle, sont déjà, ou seront, bien démolis. C’est le ministre wallon de l’aménagement du territoire, Willy Borsus (MR), qui l’a confirmé. Il a pris cette décision après un contrôle sur place. En conséquence, les conditions du permis de démolition sont bien respectées.



En ce qui concerne le HF4 lui-même, le but n’est pas de tout faire disparaître. Certains éléments ont bien été retirés mais il est toujours possible d’expliquer comment fonctionnait l’outil. C’est d’ailleurs à la ministre du patrimoine de se prononcer sur la nécessité de protéger ou non ce vestige du passé industriel carolo. Cette décision-là devrait tomber prochainement.