Marchienne-au-Pont : la station de métro De Cartier en travaux dès ce mercredi 2 mai

Des travaux de rénovation vont être opérés par les TEC Charleroi et la SRWT à la station De Cartier à Marchienne-au-Pont. Ils auront lieu à partir de ce 2 mai et jusqu’au 30 septembre 2018.

Créée en 1992, la station De Cartier s’est détériorée au fil des années et avait besoin d’une réfection complète. La mise à neuf de ces infrastructures fort fréquentées permettra de privilégier, pour les voyageurs, un cadre sûr, agréable et adapté à leurs besoins.

Ces travaux s’effectueront en deux phases pour permettre l’accès continu à la station pour les usagers du M1 (Anderlues-Charleroi) et du M2 (Petria-Charleroi). Durant la première phase, du 2 mai au 30 septembre, l’accès côté Place Albert 1er sera inaccessible. Les travaux concerneront la première moitié de la station et débuteront, entre autres, par la destruction de l’accès afin de retirer les anciens escalators en vue de leur remplacement.

Les voyageurs sont invités à utiliser l’entrée du côté du Château De Cartier (bibliothèque). L’arrêt du tram s’effectuera donc de façon normale sur le quai en direction d’Anderlues mais se fera à mi-quai pour les voyageurs se rendant à Charleroi. Le self, côté Place Albert 1er n’étant plus disponible depuis le 24 avril en raison des travaux, un self a été placé en bas des escalators côté Château afin de permettre aux voyageurs l’achat de leurs titres de transports.

Afin de sécuriser le chantier, les lieux seront entièrement clôturés (côté château et côté Place Albert 1er), puisque les équipes procéderont à des aménagements extérieurs sur les deux zones du chantier conjointement aux aménagements opérés à l’intérieur (sur la partie inaccessible de la station).

Un balisage sera placé afin d’indiquer aux voyageurs le chemin à utiliser pour se rendre dans la station.

La seconde phase se fera d’octobre à décembre 2018 et verra la fermeture inverse des accès (entrée via la Place Albert 1er et fermeture côté Château). Le tram vers Anderlues s’arrêtera alors à mi-quai en raison du travail effectué sur la seconde moitié de la station.