Manifestation nationale : quels services perturbés ?

Pensez à partir plus tôt si vous devez vous déplacer en bus TEC ce lundi. La circulation est perturbée. Des chauffeurs sont absents pour participer à la manifestation nationale à Bruxelles à l’appel des syndicats. Ils manifestent pour les libertés syndicales et pour augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs. En Hainaut, c’est la région du Centre qui est, selon les TEC, la plus impactée, avec un bus sur cinq qui est sorti ce lundi matin ; moins d'un sur trois à Mons et dans le Borinage. Dans le Tournaisis, une majorité des chauffeurs ont pris le départ, deux tiers des lignes en moyenne sont assurées. Toutes les infos sont disponibles sur le site letec.be.

Pas de perturbations annoncées en revanche dans le trafic ferroviaire, mais globalement, dans les administrations le personnel est susceptible de débrayer. Exemple, à Tournai, les autorités annoncent qu’il y aura un impact sur le service technique. Les piscines pourraient être touchées aussi. La piscine de l’Orient sera fermée aujourd’hui. Celle de Kain le sera demain. Certaines crèches pourraient aussi être impactées. Ipalle conseille d’appeler avant de vous rendre dans votre recyparc, pour vous assurer qu’il sera ouvert. Dans la zone Hygea, on rappelle que si les poubelles ne sont pas ramassées, des collectes de rattrapage seront organisées dans les prochains jours. Bref, à l’exception des trains, tous les autres services publics pourraient subir des perturbations.