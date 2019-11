Manage : Quel avenir pour le site Codami ?

Les travaux d’assainissement du site Codami sont terminés. Cela fait huit ans que le site de l’ancienne société de ferraillage Codami était habité par les pelleteuses et les machines de chantier.

Trois étapes ont été nécessaires pour remettre à neuf le site de 10 hectares. Fin 2011, deux bâtiments ont été déconstruits au nord-ouest et au sud-est du site. Entre 2013 et 2014, des tas de terre, matériaux et déchets ont été évacués. Au début de l’été 2016, la Spaque, une entreprise spécialisée dans la réhabilitation de friches industrielles, a alors entamé la dernière étape : les derniers bâtiments et structures résiduelles ont été déconstruits. Les sols contaminés en métaux lourds, hydrocarbures aromatiques polycycliques, huiles minérales et amiante ont été assainis.

La commune de Manage et l’intercommunale IDEA envisagent d’y développer un projet mixant des habitations et une zone d’activité dédiée au secteur de l’automobile.