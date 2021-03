Manage : deux personnes arrêtées pour un trafic de cocaïne

Le 6 mars dernier, la zone de police locale de Mariemont a procédé à l’observation d’un domicile à Manage dans le cadre d’un possible trafic de cocaïne. Selon le parquet de Charleroi, "Il s’agit d’un dossier initié depuis l’année dernière mais vu la situation sanitaire, il était quasiment impossible de mettre la main sur une activité suspecte au sein de l’habitation visée".



Deux phases d’observation ont été mises en place par la police locale. "Les deux phases ont permis de mettre en avant un drôle de manège devant le domicile d’une femme née en 1978."



À la suite de la seconde phase d’observation, une perquisition a été menée à l’intérieur du domicile. Les autorités judiciaires ont précisé que plusieurs dizaines de grammes de cocaïne ont été saisies ainsi que 350 euros et le matériel nécessaire au trafic. La personne domiciliée sur place et son compagnon, qui est né en 1988, ont été privés de liberté et placés sous mandat d’arrêt.