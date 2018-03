Manage: 14 ans de prison pour viol sur sa fille de trois ans

Une sordide affaire de moeurs jugée par le tribunal correctionnel de Mons. Un homme d'une trentaine d'années a écopé de 14 ans de prison pour viols sur sa fille de 3 ans. Il s'agit d'un habitant de Manage qui est séparé de la maman de l'enfant. Et c'est la maman qui a constaté les lésions après que sa petite fille a passé 2 semaines chez son père. La petite a été auditionnée. Ses propos sont jugés cohérents. D'autant plus cohérents que l'enfant a contracté une maladie sexuellement transmissible.

Et même si le père nie les faits, le tribunal a tenu compte du très jeune âge de la victime, du mal fait à l'enfant, tant physiquement que moralement mais aussi du risque qu'il lui a fait courir, puisque le violeur est également porteur du virus HIV.