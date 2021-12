Maltraitance animale à Mouscron : des animaux enfermés dans le noir dans leurs excréments, sans eau ni nourriture

Plus de quarante animaux en détresse ont été secourus ce lundi 6 décembre à Mouscron. Ils étaient abandonnés dans une ancienne ferme et l’état des animaux a interpellé la police, qui a donné l’alerte. Plusieurs associations de protection animale sont intervenues pour leur porter secours, Animaux en Péril, Equi Chance, Au Bonheur Animal, Silence Animal et La vallée des Animaux sont venus en aide aux cochons, lapins, et autres canards dont la police avait déjà constaté à plusieurs reprises l’état pitoyable.