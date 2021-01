Malgré son annulation en 2021, le carnaval de Binche possède son affiche

Le carnaval de Binche n’aura pas lieu en 2021 en raison de la crise sanitaire due à la covid-19. Mais les autorités binchoises ont tenu à respecter leur tradition folklorique en organisant le concours d’affiches pour le carnaval. C’est ainsi que le travail de Frédéric Ansion a été honoré ce vendredi. Il s’agit d’un vrai passionné d’histoire et amoureux du folklore local, auteur de nombreux ouvrages sur l’histoire de la ville et sur le carnaval. Le montant du prix du concours s’élevait à 1.500 euros que le lauréat a décidé de reverser aux trois groupes "jeunesses" du carnaval du lundi gras. Son affiche, très sobre mais colorée, met en évidence la devise du carnaval de Binche, "Plus oultre", qui figure comme un emblème d'optimisme écrit en noir sur fond rouge. L'oeuvre ne fait référence à aucune date puisqu'il ne se réfère pas, comme c'est la coutume, à un carnaval, en l'ocurrence celui de 2021 qui est annulé.



Les bénéfices de la vente de l’affiche, qui représente un coup de cœur pour le folklore, seront quant à eux versés aux quatre sociétés de jeunes, "Petits Gilles", "Paysans", "Arlequins" et "Pierrots". Les affiches seront disponibles à l’Office du Tourisme de Binche dès le 9 janvier au prix de 5 euros. Les exemplaires signés par l’auteur seront vendus 10 euros.