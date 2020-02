Malaise d'une partie du personnel à la haute école Condorcet à Charleroi

Le climat semble assez tendu à la haute école provinciale Condorcet à Charleroi, particulièrement dans la section "Paramédicale".



Ce mercredi, une trentaine de membres du personnel a arrêté le travail pendant une heure pour dénoncer les méthodes de management et l’attitude de la direction de la section.



D’après les syndicats CSC et SLFP, les plaintes du personnel sont récurrentes depuis plusieurs semaines. Les pressions, harcèlement et menaces provoquent de nombreux arrêts de maladies et démissions forcées. L’équipe pédagogique dit aussi craindre des représailles.



Les syndicats dénoncent le manque de réaction du service "bien-être" de la haute école et exigent une réaction du pouvoir organisateur, à savoir la Province de Hainaut.