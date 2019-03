Maison menacée de disparition à Anderlues : un expert judiciaire s'est rendu sur place

Il y a du nouveau au sujet de la maison de la famille Navez qui menace de s'effondrer suite à un glissement de terrain à Anderlues. De semaine en semaine, la faille se rapproche dangereusement de l'habitation et est à présent au bord du jardin.



Ce mardi, un expert judiciaire mandaté par le parquet de Charleroi s'est rendu sur les lieux pour déterminer les responsabilités dans cette affaire.



Les époux Navez ont été expropriés il y a moins d'un mois et relogés temporairement par le CPAS d'Anderlues. Ils espèrent être indemnisés pour pouvoir déménager dans une autre habitation.



Le dossier est en passe d’encore évoluer puisque d'autres maisons dans ce quartier pourraient, elles aussi, être concernées dans les mois et années à venir.