Maël Desoubry, 19 ans, disquaire à Mouscron : "Pour le grain et la chaleur, je préfère le vinyle"

"Moi, j’aime bien le côté vintage, l’objet de collection. Et ça me permet d’écouter ma musique autrement que dans un casque. Avec les platines et les enceintes, il y a une meilleure immersion", explique Alexandre, 29 ans. "Chez soi, en rentrant des cours, c’est gai de se poser dans le canapé et d’écouter un vinyle", complète Ethan, 18 ans. "Le fait qu’on doive retourner le disque, ça nous rend plus attentifs à la musique que si on allume Spotify et que les titres s’enchaînent non-stop".

Aujourd’hui, le streaming est le roi incontesté dans notre façon de consommer de la musique, mais le 33 Tours vit une seconde jeunesse. Et ce ne sont pas seulement les nostalgiques qui continuent d’en acheter. Non, chez Ty Records, à Mouscron, la clientèle est large. Mais lors de notre passage, nous avons croisé uniquement des jeunes clients.

Amoureux du vinyle

Cheveux longs et large sourire, Maël Desoubry a d’abord travaillé ici comme étudiant, avant de voir son patron fermer boutique. Il a alors décidé d’arrêter l’école et de reprendre le commerce avec un associé. Un an plus tard, il est toujours là, mais seul aux commandes : "Je connaissais bien le vinyle, car mes parents sont branchés vintage. Mais je suis vraiment tombé amoureux du vinyle quand j’ai commencé à travailler ici. Car c’est une façon d’avoir la musique. C’est à nous. Et l’objet est beau, autant la pochette que le disque en lui-même. C’est une expérience".

Et quelle est la différence avec une autre forme matérialisée de musique, comme le CD ? "Il n’y a pas ce petit craquement, ce risque de le griffer… Pour le grain et la chaleur, je préfère le vinyle". Cordes de guitares, chaussures et vêtements… le disquaire a élargi sa gamme pour toucher davantage de public. Et entre deux clients, il fait également de la musique. "Je fais de tout, guitare, batterie, basse, chant. J’ai déjà deux albums sortis sur Spotify et les autres plateformes…" Mais rien sur vinyle ? "Pas encore, mais ce sera pour le troisième album !"

Découvrez le portrait de Maël Desoubry dans notre reportage audio, ci-dessous :