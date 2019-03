Madame Network à Charleroi : un club d'affaires créé par et pour les femmes

Les femmes qui ont ou qui veulent créer leur entreprise ont été mises à l’honneur lors d’une soirée organisée ce mardi 26 mars par le CRIC, le Centre Régional d’Intégration de Charleroi. Cet évènement était organisé dans la prolongation de la Journée Internationale de la Femme du 8 mars dernier. Parmi les invités figurait Aurélie Nkasa Liloko, la co-fondatrice de Madame Network, un nouveau club d’affaire carolo destiné plus spécifiquement aux femmes. Elle explique : "C’est un réseau d’affaires porté par des femmes mais ouvert aux hommes. Donc on a tout simplement constaté qu’il n’y avait pas beaucoup de femmes dans des réseaux mixtes à dominance masculine. Alors on s’est demandé pourquoi parce qu’il y a des réseaux d’affaires exclusivement féminins qui fonctionnent très bien. Et donc, avec mon associée Letizia Festa, on a voulu mettre en place des événements et des activités qui correspondent vraiment aux entrepreneurs d’aujourd’hui avec une dynamique plus féminine. C’est un partage d’expérience et d’idées. Toutes les femmes ne savent pas ce que sont les réseaux d’affaires. Donc on leur explique ce qu’est un club d’affaires. Et ensuite on est vraiment là pour les booster, pour les motiver, pour leur donner confiance en elles et pour qu’elles aillent chercher les infos qui leur donneront confiance en leur projet pour le réaliser."



Après six mois d’existence, le club d’affaire compte déjà une septantaine de membres. Pour Aurélie Nkasa Liloko, la co-fondatrice de Madame Network, il y avait une demande : "Les femmes ont besoin d’avoir un réseau d’affaires dans la région dans lequel elles se sentent bien. Donc on est un club collaboratif dans le sens où l’on demande à nos adhérents quelles sont leurs envies, quels types de formations il veulent avoir, quelles personnes ils auraient envie d’entendre comme orateur, etc. On reste aussi dans un dynamique carolo. On est là pour faire du réseautage, pour mettre les gens en connexion, pour faire des matches de profils. Et bien sûr on prodigue quand même quelques conseils et ça se fait en toute bienveillance et en toute convivialité. On veut que tout le monde se sente égaux. C’est vraiment un facteur très important chez nous. Chaque membre est considéré. Peu importe que l’on soit créatrice de bijoux, banquière. Peu importe le secteur d’activités, il n’y a pas de combat de coq. On est vraiment tous égaux et chaque membre doit vraiment se sentir à l’aise et être libre de s’exprimer."



Précisons enfin que, comme le soulignait Aurélie Nkasa Liloko, ce club n'est pas exclusivement féminin et qu’il compte d'ailleurs actuellement dix membres masculins.