Lutte contre le harcèlement scolaire : une cour régulée pour des récréations apaisées

Comment éviter les conflits et le harcèlement à l’école ? Peut-être en optant pour des cours de récréation régulées. C’est une solution que choisissent de plus en plus d’écoles. Le principe est de délimiter des zones : certaines sont dynamiques, il est possible d’y courir ou d’y jouer au ballon, d’autres sont calmes, les enfants peuvent y lire, discuter ou jouer à des jeux de société.

Moins d’accidents, c’est l’un des grands avantages de cette cour de récréation régulée.

"Le territoire est contrôlé, commente le psychopédagogue de l’UMons Bruno Humbeek qui a accompagné la commune d’Estaimpuis. Là où on a instauré la cour de récréation régulée, les accidents ont été divisés par sept. Les enseignants ont aussi le sentiment de mieux pouvoir contrôler ce qui s’y passe. Les enfants s’approprient l’espace avec plus de plaisir. La récréation n’est plus un moment où on se défoule mais un moment où on se ressource."

Pour apaiser les récréations de ses écoles communales, la commune d’Estaimpuis a investi 70 mille euros dans des jeux divers.

"On en a fait une priorité pour éviter le harcèlement et les violences dans les écoles, car on sait que cela peut conduire à des drames, explique le bourgmestre en charge de l’Enseignement Daniel Senesael (PS). C’est un investissement que l’on estime indispensable pour répondre aux objectifs du pacte d’excellence."

La commune d’Estaimpuis envisage d’ailleurs de débloquer un budget complémentaire pour réguler les récréations dans son école secondaire.