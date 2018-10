Lutosa investit 100 millions d'euros à Leuze

Le géant Mc Cain vient d'inaugurer un outil unique au monde sur son site de Leuze-en-Hainaut, l'entreprise Lutosa: une toute nouvelle ligne de production, capable de produire 25.000 kilos de frites en une heure. Un investissement de 100 millions d'euros.

Au-delà du record, c'est une bonne nouvelle pour Leuze et pour toute la région, parce que ça signifie définitivement que le groupe Mc Cain, qui a racheté l'entreprise Lutosa il y a 5 ans, est plus que jamais décidé à en faire son usine de référence au niveau mondial.

Depuis le rachat, en 2013, Mc Cain a investi 185 millions d'euros dans cette usine (qui était, il y a 40 ans une usine familiale créée par les frères Van den Broeke ).

Le leader mondial de la pomme de terre a aussi engagé sur le site 165 personnes et il travaille avec des pommes de terre, pour 80% d'entre-elles, en provenance de Belgique, ce qui est évidemment intéressant pour le monde agricole.

Et ce n'est pas fini : Avec cette nouvelle ligne de production, qui produit le double des autres, Mc Cain prévoit, sur son site de Lutosa, à Leuze, une augmentation de sa production de 15 à 20%. La nouvelle unité de production de frites à Leuze a la taille d'un terrain de foot : 8.000 mètres carrés.