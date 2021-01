Luminus et Ideta misent sur l'hydrogène en Wallonie picarde

Des camions qui roulent à l'hydrogène, c'est assez rare mais dans le futur, il y a de grandes chances pour que l'on en croise de plus en plus sur nos routes. Cette source d'énergie est présentée comme l'alternative idéale aux carburants fossiles, en particulier pour le transport routier. L'hydrogène (H) est abondant sur terre et dans tout l'univers mais il est rarement seul… En effet, on le trouve surtout dans l'eau (H2O) et dans le gaz naturel (CH4). Quand il est produit à partir d'une énergie fossile, l'hydrogène est qualifié de "gris" (la Belgique en consomme énormément pour son industrie) et ces procédés émettent de grandes quantités de gaz à effets de serre.

Par contre, si on dispose d'énergie renouvelable pour produire l'hydrogène par électrolyse, l'hydrogène peut alors être qualifié de "vert". C'est cette technique que Luminus et Ideta veulent développer en Wallonie picarde : grâce à l'énergie fournie par des éoliennes et des panneaux photovoltaïques, ils ont le projet de produire de l'hydrogène destiné, dans un futur proche, à alimenter des camions. Le projet permet de participer aux efforts pour le climat, tout en valorisant des unités de production d'énergie renouvelable. Il s'agit donc d'une production locale et non-polluante de carburant. Ce projet est coûteux mais il mise sur l'avenir. Dans un futur proche, les coûts liés aux émissions de CO2 pourraient coûter tellement cher que cela devrait rendre ce type d'énergie très concurrentiel. C'est en tout cas ce qu'espère ses promoteurs.

La demande de permis sera introduite pour 4 unités de distribution et/ou de production à réaliser d'ici 2023 (à Péruwelz, Leuze, Tournai-Ouest et Enghien).

Le premier projet serait implanté à Tournai-Ouest. Une réunion virtuelle d'information sera proposée à la population les 8 et 9 février prochains.