Luingne: des escrocs lui ont volé son site internet

Un marchand de bois et de combustible de Luigne, dans l'entité de Mouscron, a été victime d'escrocs qui lui ont volé son identité. Plus précisément, l'identité de son site internet et de son commerce. Les faussaires ont copié son site, ils ont juste changé le numéro de téléphone, ce qui leur a permis de se faire payer pour des commandes qu'ils n'ont bien entendu jamais livrées. Le commerçant mouscronnois, Gaëtan De Pourcq, est parvenu à faire retirer le faux site internet, mais plusieurs personnes ont été flouées.