Loin du blues du confinement, les internats permettent encore du contact social entre adolescents

Ce sont des lieux de vie en commun qui ont des avantages en ces temps de pandémie: les internats offrent aux enfants et aux adolescents qui y vivent davantage de contacts sociaux. A Tournai, l'internat Walter Ravez accueille 123 élèves de 14 écoles différentes. Des jeunes, heureux de pouvoir traverser ensemble le confinement. Sur le site qui accueille les filles, à Kain, nous rencontrons Suzie, Ilona et Zoélie qui savourent leur chance de ne pas se retrouver seules: "c'est plutôt chouette, parce qu'on peut jouer ensemble, on a des amies, ici, on es soudées." Des contacts avec des jeunes de son âge, "c'est cool", nous dit Katalina, 13 ans, mais le problème réside dans les activités extérieures: "on ne peut pas faire des activités en-dehors de l'internat, à part de la marche".

Laetitia Leriche, éducatrice, le confirme. Il a fallu adapter les loisirs: "le cinéma, le bowling, etc, comme tout est encore fermé, on ne peut pas y aller. Donc on se concentre sur des activités culinaires ou de bricolage quand il fait beau on en profite, et on fait du sport". Et avant la partie de base-ball, on ramasse les GSM, car à côté de la solitude, l'addiction aux écrans est un autre fléau du confinement. Alors, ici, on reprend les téléphones le soir à 21h30 et on les rend le lendemain matin. L'internat, un lieu qui balise et qui rassure. De nouveaux élèves se laissent tenter par la formule. Mais on ne peut pas parler de boom. A l'internat Walter Ravez, en tous cas, les chiffres sont stables.