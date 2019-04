Logis Saint-Ghislainois: on rénove!

La gestion des logements inoccupés est souvent montrée du doigt, gestion par les sociétés de logement social notamment. Depuis ce lundi, des travaux ont commencé à la Cité Sartiaux à Baudour, une Cité gérée par le Logis Saint-Ghislainois et cela concerne une petite dizaine de maisons vides qui nécessitent de lourdes rénovations. Cela fait plusieurs années qu'elles se dégradent et cette remise en état satisfait les habitants de la cité. "Il était temps" nous explique Corinne, habitante de la Cité depuis 36 ans et aujourd'hui propriétaire de sa maison, "une des maisons qu'on rénove jouxte la mienne et j'ai eu des problèmes d'humidité, des cafards aussi sans compter les vols à l'intérieur de cette habitation qui est vide depuis plusieurs années."