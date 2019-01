Lodelinsart : société de logements sociaux vend trois immeubles à appartements

La société de logements de service public la Sambrienne vend plusieurs immeubles à appartements avec garages et caves. Les biens sont situés à Lodelinsart, à deux kilomètres de Charleroi et de l'autoroute.



Ces appartements, inoccupés depuis un certain temps, doivent être entièrement rénovés et la société de logements sociaux a estimé que le coût des travaux était trop important.



En fait, des 21 appartements situés dans trois immeubles, il ne reste plus rien si ce n'est le gros oeuvre. La Sambrienne espère trouver rapidement un acheteur, idéalement intéressé par l'ensemble des trois immeubles pour y réaliser un projet immobilier de grande ampleur aux portes de Charleroi.



Alors pourquoi vendre plutôt que de rénover elle-même ces logements ? David Conte, le porte-parole de la Sambrienne, répond : "Ces blocs demandaient des rénovations très importantes. Et par notre structure de financement, on ne peut tout simplement pas se permettre de rénover ces logements sur fonds propre. Donc on a décidé de les vendre et, avec ces rentrées d’argent, se permettre de pouvoir rénover d’autres logements. On nous dit souvent que l’on a énormément de familles en attente de logements et on a aussi des familles en attente de rénovation et donc il est important de définir des priorités et choisir sur quels quartiers on peut investir, quels projets valent la peine et lesquels doivent malheureusement être vendus. On est ici sur un projet pour lequel un prometteur pourrait faire un très beau projet immobilier. On connaît tout le renouveau qui est en train de se passer à Charleroi et donc ça permettrait à un promoteur qui a envie de s’investir pour un projet carolo de le faire ici à Lodelinsart."



Prix de vente espéré : 800.000 euros pour le tout.