Lodelinsart : problèmes à répétition pour l'eau chaude dans les logements sociaux

Les températures sont en baisse et la météo automnale est maussade. Et, dans ces conditions, se passer de chauffage, et surtout d'eau chaude, est très compliqué. Mais c'est pourtant ce qui s'est passé dans des logements sociaux de la Sambrienne à Lodelinsart où les coupures d'eau chaude sont récurrentes.



L'eau qui s'écoule dans la baignoire de ces locataires d'un logement social est souvent très froide. Alors, la solution prend la forme d’une bouilloire qu’il faut remplir à de nombreuses reprises pour obtenir la quantité voulue. Cette situation difficile dure et se répète à intervalles réguliers.



Une locataire s’exprime: "Pour laver nos enfants, pour nettoyer, ce n’est pas facile… On sait bien qu’ici, dans ce bâtiment, il y a des personnes qui sont malades, des personnes âgées, des travailleurs… On a besoin d’eau chaude et on ne comprend pas pourquoi on n’en a pas pendant quinze jours. Chaque année, on a un problème d’eau chaude et de chauffage. Maintenant, on est très fatigués et on voudrait que la société prenne toutes les dispositions nécessaires pour nous donner de l’eau chaude tous les jours quoi. Même en période de grand froid, on a toujours ce problème."



De leur côté, les responsables de la société de logement social sont au courant du problème. Une pièce doit en effet être remplacée selon David Conte, responsable communication de la Sambrienne: "On est dans cet immeuble avec une chaudière qui est d’une marque relativement rare et dont les pièces sont difficiles à trouver. La pièce devait arriver vendredi et elle est arrivée de manière incomplète."



La Sambrienne précise que cette pièce défectueuse est due à un acte de vandalisme. Les câbles de la chaudière collective ont été arrachés. Et ce sont des faits qui se répètent souvent au sein des 10.000 logements de la société. La Sambrienne dispose d'un budget de rénovation de 30 millions d'euros mais les besoins réels s'élèvent à près du double.