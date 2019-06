Lobbes : de gros travaux vont perturber la ville dès ce 21 juin

C’est un gros chantier, impressionnant, qui entre ce vendredi dans sa phase finale. Il concerne la ligne ferroviaire 130A Charleroi-Erquelinnes. Un chantier qui aura des conséquences importantes non seulement sur la circulation des trains mais aussi sur celle des voitures dans le centre de Lobbes.



L’objectif est de remplacer trois ponts ferroviaires qui enjambent la Sambre et la N559 sur le tronçon de la ligne 130A qui traverse Lobbes. Cela fait des mois que les préparatifs ont lieu juste à côté de ces ponts. Les ouvriers d’Infrabel y préparent les différents segments des ponts qui font six mètres de large. Les différentes pièces préfabriquées vont maintenant être assemblées sur place. Cette opération d’envergure va durer deux semaines et nécessite l’arrêt complet de la circulation des trains pendant cette période. Une période pendant laquelle les ouvriers travailleront 24 heures sur 24 et sept jours sur sept.



Les trains ne passeront donc plus à cet endroit et ils seront remplacés par des bus. Un service de navettes reliant Charleroi à Erquelinnes, dans les deux sens avec des arrêts dans toutes les gares, sera mis en place. Mais, attention : les horaires ne sont pas identiques à ceux du train.



L’autre conséquence de ces travaux, c’est l’arrêt total de la circulation routière sur la N559 qui traverse Lobbes. La ville sera carrément coupée en deux. Les voitures seront déviées vers Thuin : rue de Lobbes, rue ‘t Serstevens et rue d’Anderlues. Quant aux camions, ils devront emprunter une déviation plus longue vers Beaumont et Gozée. Après le 4 juillet, la circulation sera rouverte le temps des congés du bâtiment. En août, le chantier reprendra mais avec une circulation alternée.