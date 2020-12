Ligne : l'arbre de Noël était tout nu, les habitants le rhabillent avec de la décoration récupérée

Ils font leur apparition sur les places des villes et des villages. Mais certains sapins sont mieux garnis que d’autres. À Ligne (Ath), les habitants trouvaient le leur un peu tristounet. Et puis quelques boules sont apparues. "C’est moi qui les ai mises. Ainsi que cette guirlande", nous indique Jean. "J’avais lu sur les réseaux sociaux quelques messages de gens qui critiquaient l’aspect dénudé du sapin. J’ai préféré passer aux actes".

Sur un groupe Facebook qui rassemble les Lignois, Jérôme lance un appel aux volontaires. Chacun est invité à y placer quelques éléments de décoration. Et la sauce prend. "Moi j’avais une guirlande avec des petites étoiles que je n’utilisais plus. Et donc si ça peut faire plaisir, autant la mettre ici", indique Véronique. "Belle initiative", salue Stéphanie, ravie d’un petit événement rassembleur comme celui-là.