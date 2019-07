Lieu de baignade en Wallonie : pourquoi vous ne pourrez pas plonger au Grand-Large à Péronnes

Un ciel bleu, un soleil éclatant et des températures qui grimpent, le cocktail météo de ce début de vacances incite à la baignade. Pour faire trempette en milieu naturel, il n'est pas forcément nécessaire d'aller à la côte. Officiellement, la Wallonie compte 21 sites où la baignade en milieu naturel est autorisée. Des sites dont la Région a fait la promotion mi-juin par l'intermédiaire du ministre de l'Environnement Carlo Di Antonio.

Une communication qui entretiendrait la confusion

Une promotion dont Antoing se serait sans doute bien passé. Le Grand-Large de Péronnes-lez-Antoing est en effet répertorié dans la liste officielle dévoilée par le ministre. Or la baignade n'y est autorisée que sur une zone très limitée. Un périmètre qui est, en plus, exclusivement réservé aux membres du Centre ADEPS. Partout ailleurs sur le plan d'eau, pas question de plonger parce que c'est trop dangereux : des bateaux passent et les berges ne sont pas adaptées à la baignade.

Du côté d'Antoing, des voix s'élèvent donc par rapport à la communication du ministre qui entretiendrait la confusion dans la tête des gens. Le débat a animé le dernier conseil communal. Pour faire passer le message de l'interdiction de baignade dans le Grand-Large, la police promet des patrouilles supplémentaires autour du plan d'eau cet été.