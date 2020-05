Levée progressive du confinement: la police contrôle les transports en commun et les magasins

Des patrouilles de police ont été mobilisées ce lundi 4 mai, pour observer si la levée progressive du confinement se faisait dans les règles. Ainsi, dans le Borinage, une patrouille a été spécialement affectée à faire respecter le port du masque (obligatoire) dans les transports en commun. A la gare, sur les quais, dans le bus, la police a observé de la part des citoyens un comportement responsable, conformément aux règles imposées (port du masque, distanciation sociale, pas de déplacements inutiles, ...). "Les gens respectent, sont calmes et tiennent compte des distances sociales. Ils portent le masque, qui est obligatoire dans les lieux publics. Masque qui est aussi obligatoire pour les enfants. En outre, toutes les personnes contrôlées avaient un motif valable pour se déplacer" se réjouit Olivier Soupart, policier en patrouille ce matin à la gare de St Ghislain et dans les bus des TEC.

Une file de cinquante personnes devant la mercerie

Après le contrôle dans les transports en commun, la police s'est rendue dans une mercerie de la place de Quaregnon. Un magasin qui rouvrait ce matin à 9h30 et devant lequel une file s'est formée depuis 7h du matin. A l'ouverture, plus de 50 personnes s'étaient rangées en file devant les portes du magasin de tissu. Là-aussi, la police a contrôlé que les distances de sécurité étaient respectées et que seules 8 personnes étaient présentes en même temps dans la boutique. "On fait attention aux magasins de bricolage aussi, mais ce matin, le point central au niveau des patrouilles, ce sont les transports en commun et les magasins de tissu", détaille Olivier Glineur, premier inspecteur principal de police à Boussu.

En une matinée, la police n'a dû dresser aucun PV. "C'est très très bien que la police contrôle, admet cette cliente rassurée. "On se sent en sécurité. Au moins on sait que le port du masque est respecté (...) Ca dépend des personnes, je pense que les gens doivent prendre leurs responsabilités. Mais je suis contente que la police vienne voir comment se déroule la réouverture du magasin"