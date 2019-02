Leuze: un couple arrêté en flagrant délit: il avoue toute une série de vols

ils ont une petite trentaine d'années, sont en couple et habite le Tournaisis. Ce week-end ils ont été pris en flagrant délit de vol à Leuze-en-Hainaut. Suite à une perquisition effectuée là où ils résidaient, la police a pu établir que ce couple est impliqué dans une petite dizaine de faits confirmés pour l'instant mais la liste de leurs méfaits pourrait être plus longue voire même doublée. Certaines personnes préjudiciées ont déjà pu récupérer des bijoux notamment mais selon la police, d'autres personnes ne se sont peut-être pas encore aperçues d'un vol chez elles. Le couple a mis la main sur de l'outillage principalement et de l'électroménager de marque. Il ne se souvient plus de tout manifestement. Ces deux personnes sont sans domicile fixe. Il devait être présenté à un juge d'instruction dans le courant de l'après-midi. Un mandat d'arrêt a été requis. Leurs agissements duraient depuis plusieurs jours à Leuze et Péruwelz. Si vous vous apercevez d'un vol commis chez vous, la police de Leuze précise qu'il reste toujours des objets à récupérer. La police indique aussi que certains préjudiciés n'ont sans doute pas jugé bon de porter plainte.